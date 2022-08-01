Новый сезон - новые правила. Как пять замен повлияют на команды АПЛ

Клубы английской Премьер-лиги часто жалуются на большое количество игр: 38 - в чемпионате, к которым добавляются матчи Кубка Англии, Кубка лиги и еврокубки. Например, в прошлом сезоне "Ливерпуль" сыграл максимально возможное количество - 63, дойдя до финалов в трёх турнирах. Поэтому Юрген Клопп, как и большинство тренеров, топил за введение нового правила. Команды трижды голосовали против введения пяти замен за последние два года, оставляя английскую Премьер-лигу единственным топ-чемпионатом Европы со старыми правилами. На последнем собрании за поправки всё же проголосовали 14 клубов из 20.

В английской Премьер-лиге однажды уже разрешали делать пять замен - после возобновления ковидного сезона-2019/20, но вернулись к трём из-за жалоб на то, что изменение давало преимущество клубам с большей глубиной состава. Нагрузка на футболистов увеличилась, а это привело к росту мышечных травм. Разбираться, как будет в этом сезоне, лучше всего с помощью статистики, самый простой способ получить её - взять чуть ли не любое приложение букмекера, например скачать 1xbet kz apk на телефон, все сервисы, необходимые для ставок и понимания происходящего в различных чемпионатах, станут доступны буквально в течение пары минут.

Решение об использовании пяти замен сопровождалось горячими дискуссиями. Основная критика прилетала от хейтеров богатых клубов. По их мнению, команды Премьер-лиги, которые находятся внизу "пищевой цепочки", не смогут эффективно использовать глубину состава. Но действительно ли новшество даёт преимущество топам?

Цифры красноречивее всех доводов. После возобновления сезона в 2020 году английские клубы провели в Премьер-лиге по 9-10 матчей. За этот отрезок:

● "Саутгемптон" набрал на одно очко больше, чем "Ливерпуль", несмотря на то что Ральф Хазенхюттль использовал пять замен только в одном матче, а Клопп - в семи.

● Тренер "Норвич Сити" Даниэль Фарке использовал пять замен шесть раз, но команда не набрала ни одного очка.

● Шон Дайч из "Бёрнли" делал в среднем по 1,8 замены, а команда набрала 18 из 30 возможных очков.

Но, без сомнений, команды из большой шестёрки обыграют более слабых вне зависимости от количества игроков, которые примут участие в матче, и длины скамейки. Чтобы у тренеров не было соблазна тянуть время, замены разрешили проводить шесть раз за матч (по три с каждой стороны) и в перерыве.

Как бы то ни было, новые правила дадут фанатам поводы для споров, например, из-за рандомного гола, вышедшего на замену игрока.

Зато увеличение замен снизит нагрузки на футболистов, для которых сезон удлиняется из-за осенне-зимнего чемпионата мира в Катаре. И в итоге клубы и болельщики выиграют от нового правила.