Кыргызстан стал самым популярным авианаправлением у россиян летом 2022 года

Кыргызстан стал самым востребованным зарубежным авианаправлением у россиян в летний период в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", сообщает ТАСС.

Согласно данным исследования, 17,9% пассажиров выбрали для путешествия Кыргызстан. Средний чек в одну сторону составил около 10,5 тыс. рублей, по сравнению с 2021 годом стоимость билета в Кыргызстан выросла на 21%. На втором месте по полярности находится Таджикистан. Доля пассажиров, которые приобрели билеты на данное направление, составила около 17,7%. Средняя стоимость билета - 10,1 тыс. рублей, что на 49% ниже, чем в прошлом году.

В "Туту.ру" отметили, что наибольшим спросом в 2022 году пользуются страны ближнего зарубежья. "Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья: Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь", - подчеркнули в компании.

Также, несмотря на сложности с авиасообщением, в десятку популярных авианаправлений вошли Грузия, Израиль и Турция. Стоимость билетов в Грузию в 2022 году стала на 43% выше по отношению к прошлому году и составила почти 27 тыс. рублей. В Израиль средняя цена выросла на 181% и достигла 42,9 тыс. рублей. Стоимость билета в Турцию в 2022 году выросла на 139% и достигла 30 тыс. рублей.

"По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", 88% перелетов этим летом совершаются по России, а за рубеж - 12%", - заключили в компании.

Согласно данным исследования, цена на авиабилеты растет по всем популярным направлениям, кроме Таджикистана, Казахстана и Беларуси.