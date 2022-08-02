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Да будет свет, но дорогой

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- Вячеслав Аникин
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Ранее министры иностранных дел и энергетики отчитались на пресс–конференциях о проделанной работе за первую половину нынешнего года. Доклады руководителей ведомств произвели сильное впечатление на аудиторию и вызвали множество серьезных вопросов.

Министр энергетики Доскул Бекмурзаев в начале выступления сообщил о том, что очень надеется на успешное прохождение предстоящего отопительного сезона. Его убежденность основывалась, как стало ясно, на неоспоримых фактах. "С импортом энергии в 2,7 млрд кВт·ч и объемом Токтогульского водохранилища в 13,5 млрд кубометров мы без проблем преодолеем холодный период", - заявил Бекмурзаев. Правда, затем главный энергетик страны уточнил свою мысль: "Возможны, конечно, внештатные ситуации, но веерных отключений точно не будет".

После этих слов в рядах журналистов начался ропот: "А вдруг веерные отключения будут называть авариями в электрических сетях? Такое уже было!". Но никто подобный вопрос министру не задал. Было понятно, что Доскул Бекмурзаев на него не ответит.

Но, как оказалось, министр хотел не только отчитаться, а с помощью СМИ убедить общественность в необходимости повышения расценок на электроэнергию. В Кыргызстане сейчас все дорожает, а цены на электроэнергию остались на прежнем уровне, - справедливо заявил он. - Финансовый дефицит отрасли составляет сегодня 15 миллиардов сомов, долг внешним донорам - 137 миллиардов. Необходимо рассчитываться с партнерами за возведение высоковольтной линии Датка - Кемин, реабилитацию Токтогульской, Уч–Курганской, Ат–Башинской ГЭС, ТЭЦ Бишкека.

Есть, конечно, государственные субсидии на помощь отрасли. В прошлом году они составили 3 миллиарда сомов, в этом будет предоставлено еще 1,6 миллиарда. "Но мы не можем постоянно пользоваться поддержкой правительства, - подчеркнул Бекмурзаев, - бюджет страны не резиновый, отрасль сама в принципе может выйти на самоокупаемость и даже приносить прибыль ".

И вот здесь возникает вопрос: а каким местом думали наши энергетики при составлении договоров с инвесторами?! Любые мало–мальски уважающие себя специалисты сначала просчитывают сроки и возможности погашения долгов, а потом подписывают контракты. Однако к указанным контрактам Бекмурзаев не имеет отношения, так как занимал в те годы менее ответственные должности. Теперь ему приходится отдуваться за предшественников и упорно доказывать необходимость повышения тарифов.

Кстати, сейчас цена 1 кВт·ч составляет 77 тыйынов при потреблении до 700 кВт·ч в месяц, а свыше 700 - 2 сома 16 тыйынов. Но этого, как считает министр, мало. Нужно поднять тариф в среднем до 1 сома 52 тыйынов, а к 2030 году повысить расценки еще в два раза. Только тогда отрасль сможет уверенно держаться на плаву. Кстати, министр сообщил, что уже сейчас внедрен так называемый безлимитный (добровольный!) тариф для состоятельных граждан и крупных производственных структур. Интересно, появятся ли желающие оплачивать счета за электроэнергию по повышенным расценкам? Это скорее всего из области фантастики.

Министр, конечно, прекрасно понимает все, в том числе и революционные риски, связанные с повышением тарифов. И в нынешних условиях резко увеличивать стоимость электроэнергии для населения все равно что по собственной инициативе положить голову под гильотину.

Наверно, стоит поступить по–другому - повышать тарифы постепенно. Сначала на 20–30 тыйынов, потом на 50. В общем, очень осторожно.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев выложился в своем отчете по полной - исчерпывающе сообщил о проделанной его ведомством работе. Цифры эти действительно впечатляют. Так, по словам главного дипломата страны, за шесть последних месяцев с зарубежными странами и международными организациями было подписано 140 договоров. Из них с государствами ЕАЭС - 58 соглашений, СНГ - 16, ОДКБ - 14, Евросоюзом - 2, Евразийском банком развития - 4, Международной ассоцией развития - 3. По 10 соглашений было подписано с Азербайджаном и Казахстаном, 4 - с Узбекистаном, 3 - с Российской Федерацией, по 2 - с Бахрейном, Венгрией, Германией и Турцией.

Казалось бы, из приведенных цифр внешнеполитические ориентиры Кыргызстана становятся понятными. Мы твердо взяли курс на укрепление связей с государствами ближнего зарубежья. Но, как сообщил далее министр, на данный момент завершается работа и по составлению договоров о дружбе и сотрудничестве с США и Евросоюзом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров еще год назад заявлял о том, что наша страна будет придерживаться принципа многовекторности во внешней политике, то есть стараться "дружить" со всеми странами. И такая стратегия не может не вызывать одобрения. В народе верно говорится: "Худой мир лучше доброй ссоры".

Но дружба дружбе рознь. Скажите, есть ли в нашей стране совместные кыргызско– американские предприятия. Штаты напрямую профинансировали хотя бы один проект в области промышленности и сельского хозяйства? Ответы на эти вопросы дать весьма затруднительно. Да, в 90–е годы Кыргызстан забрасывали кредитами, которые были благополучно разворованы, а часть средств уходила на оплату зарубежных консультантов. Именно в те годы была основательно развращена шальными деньгами наша так называемая элита, а государство крепко село на финансовый крючок западных кредиторов.

В 90–е появились многочисленные НПО, которые исподволь пропагандировали чуждые и изрядно дискредитировавшие себя ценности. Да, с Западом необходимо дружить - в области экологии, культуры, спорта, может быть, в укреплении борьбы с терроризмом. Но бездумно кидаться в объятия просвещенной Европы и тем более США - рискованно. Америка 10 лет назад заступилась за гражданина Кыргызстана, который призывал к расколу нашей страны по национальному признаку. То есть Штатам наша независимость и целостность - до лампочки. У них свои принципы и цели, которым они верны на протяжении многих десятилетий.

А теперь давайте вспомним (хотя бы ради объективности) о поддержке нашей экономики Российско–Кыргызским фондом развития. На средства старых испытанных друзей создаются предприятия, ведется строительство, поставляется сельхозтехника.

Россия предоставляет Кыргызстану грант в 10 миллионов долларов. Два из них пойдут на поддержку бюджета, остальные на приобретение пожарной и аварийно–спасательной техники.

Естественно, не мог министр не рассказать об итогах недавней консультативной встречи в Чолпон–Ате президентов государств Центральной Азии. Он заявил, что этот предполагаемый союз, в который еще не все участники вступили, будет способствовать укреплению связей в области обороны, политики, экономики и других сферах. Хорошо - поверим. Один вопрос остался за скобками: а как же ЕАЭС, ОДКБ, ШОС? Не возникнет спор интересов?


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URL: https://www.vb.kg/421059
Теги:
энергетика, Кыргызстан
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