Минтранс: Проезд через Боомское ущелье открыт полностью

Боомское ущелье полностью открыто для проезда автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Утояняется, что на место ЧС привлекли спецтехнику ГП "Кыргызавтожол" - автогрейдер, погрузчик, шесть самосвалов и один манипулятор. Участок с 151-го по 153-й километр автодороги Бишкек - Балыкчи - Нарын - Торугарт расчищен и открыт в 01.48.

В Боомском ущелье накануне вновь сошли селевые потоки, из-за чего временно приостановили автомобильное движение. Позже в ГУОБДД сообщили о частичном восстановлении движения.