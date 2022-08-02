Погода
$ 83.15 - 84.15
€ 84.75 - 85.75

Минтранс: Проезд через Боомское ущелье открыт полностью

412  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Боомское ущелье полностью открыто для проезда автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Утояняется, что на место ЧС привлекли спецтехнику ГП "Кыргызавтожол" - автогрейдер, погрузчик, шесть самосвалов и один манипулятор. Участок с 151-го по 153-й километр автодороги Бишкек - Балыкчи - Нарын - Торугарт расчищен и открыт в 01.48.

В Боомском ущелье накануне вновь сошли селевые потоки, из-за чего временно приостановили автомобильное движение. Позже в ГУОБДД сообщили о частичном восстановлении движения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421067
Теги:
Иссык-Кульская область, сель, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  