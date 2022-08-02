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Эксперты: Аномальная жара станет нормой для стран Центральной Азии

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Аномально жаркое лето станет новой нормой для стран Центральной Азии. Об этом изданию CABAR.asia рассказали эксперты.

"Словосочетание "аномальная жара" обычно используется, когда температуры близки к рекордным значениям и превышают средние максимальные значения", - говорит эколог, старший советник экологической организации "Маленькая Земля" Тимур Идрисов.

Но, по его словам, сейчас речь идет не просто об аномальной летней жаре.

"В связи с происходящими климатическими изменениями сильные волны тепла будут чаще выделяться, станут более интенсивными и будут длиться дольше", - прогнозирует эксперт.

Климатолог и эксперт экологического движения БИОМ Зоя Кретова отмечает, что последствия глобального изменения климата влияют на продолжительность лета и количество жарких дней.

"Увеличивается количество дней с высокой температурой. Все чаще мы наблюдаем волны жары, когда несколько дней подряд наблюдается аномально высокая температура. Продолжительность таких волн становится больше, и количество случаев также увеличивается", - говорит она.

Исследователь в области изменения климата и зеленой энергии в Норвежском институте международных отношений Роман Вакульчук заявил, что Центральная Азия - один из самых уязвимых регионов в мире к изменению климата.

Средняя годовая температура здесь растет быстрее, чем в среднем по всему миру, а по климату и восприятию регион все больше становится похож на страны Ближнего Востока, такие как Кувейт или Саудовская Аравия.

"Уже можно констатировать, что такая температура станет нормой. Более важные вопросы заключаются в том, будет ли температура и дальше расти и какими темпами. В целом, если придерживаться пессимистичного сценария, прогноз неутешителен", - отметил специалист.


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URL: https://www.vb.kg/421069
Теги:
Центральная Азия, экология, Кыргызстан, климат
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