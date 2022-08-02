ГНС за 7 месяцев собрала 85,9 млрд сомов налогов

За январь-июль 2022 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в государственный бюджет собрала 85 млрд 988,9 млн сомов налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным пресс-службы, установленный план перевыполнен на 1 млрд 349,4 млн сомов (выполнено на 101,6%).

"По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 30 млрд 442,1 млн сомов (темп роста 154,8 .

Перевыполнение плановых показателей по налогам стало возможно благодаря работе по улучшению налогового администрирования, анализу и мониторингу всех отраслей экономики.

Также свои результаты дают проекты цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в том числе внедрение электронных счетов-фактур, контрольно-кассовых машин, системы "Сводный пост" по учету товаров в рамках ЕАЭС и др".