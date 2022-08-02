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Рекордную партию наркотиков изъяли в Гондурасе

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Власти Гондураса изъяли более 1,6 миллиона кустов коки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Представители центральноамериканской страны сообщили, что растения, используемые для производства кокаина, были обнаружены после трехдневной операции в выходные дни. Они были обнаружены на 42 участках по меньшей мере четырех плантаций в горных районах прибрежного департамента Колон.

"Это историческая конфискация. Мы нанесли сильный удар по этим преступным организациям, занимающимся торговлей наркотиками", - сказал представитель вооруженных сил лейтенант Хосе Коэльо.

В результате операции общее количество изъятых в этом году кустов достигло 2 625 015, что значительно больше, чем 424 900 кустов, обнаруженных местными властями в 2020 году, и 531 826 кустов, обнаруженных в 2021 году, согласно статистике сил безопасности.

"Вся государственная структура обороны и безопасности работает над тем, чтобы не дать нам действительно стать страной - производителем кокаина", - сказал заместитель министра обороны полковник Элиас Мельгар в заявлении правительства.

Следует отметить, что Гондурас уже более двух десятилетий рассматривается как зона переброски кокаина, который проходит через Центральную Америку из Южной Америки в Мексику и США - основные потребители наркотика.

Напомним, в начале этого года федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила президента Гондураса в причастности к контрабанде кокаина. После чего ведомство начало расследование против Хуана Орландо Эрнандеса, утверждая, что президент страны также использовал военные и силовые структуры Гондураса для защиты наркоторговцев. Позже США включили политика в черный список, запрещающий въезд в страну, из-за коррупционных или антидемократических действий.

В середине февраля министерство иностранных дел Гондураса сообщило, что посольство США запросило арест гондурасского политика. Позже десятки полицейских окружили дом политика после запроса Соединенных Штатов о его экстрадиции.


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URL: https://www.vb.kg/421092
Теги:
наркотики, Гондурас
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