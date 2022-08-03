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И в августе будет горячо

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- Вячеслав Аникин
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Грядущий август не даст кыргызстанцам передышки от июльской жары. Да, температура воздуха немного понизится - примерно на 4–5 градусов, но от этого легче не станет.

Как утверждают синоптики, температура воздуха в Чуйской области будет на один градус выше многолетней нормы. Днем вся та же испепеляющая жара - 33–35 градусов, ночью - 23–25 градусов. Правда, в середине месяца температура понизится до 25–27 градусов, но такая благодать продлится не долго: всего лишь с 17 по 20 августа.

Зато в Кеминской долине и предгорных районах области будет климатический рай: 15–17 градусов. Иногда в этих местах пройдут дожди, но преимущественно ночью.

В Таласской области жара также не намерена сдавать свои позиции. Почти весь месяц в долинных регионах от 33 до 35 градусов. И ни одной капельки дождя! Правда, в конце месяца температура воздуха может опуститься до 28–30 градусов. По нынешним временам - очень даже не плохо.

В Ошской области даже в предгорных районах температура воздуха не будет опускаться ниже 27 градусов тепла. А в долинах - 33–38 градусов. Даже в конце месяца ошане не смогут свободно вздохнуть из–за жары. Синоптики также утверждают, что и дождей в этих местах не предвидится.

Точно такая же погода прогнозируется в Баткентской и Джалал–Абадской областях. В высокогорном Токтогульском районе термометры будут показывать 31–35 градусов.

Иссык–Кульский регион, как известно, известен своим микроклиматом. Поэтому температура воздуха там не поднимется выше 29 градусов, более того, в третьей декаде (с 20 по 28 августа) будет всего лишь 23–24 градуса. А в восточной части Иссык–Кульской котловины каждую неделю дожди. Правда, кратковременные.

В Нарынской области температура воздуха не поднимется выше 32 градусов. Дождей здесь синоптики не обещают.

В Чаткальской долине - 23–28 градусов, в Алайской - 19–24 градуса. На Суусамыре 23–28 градусов, но ночью 20–23 августа температура упадет до 3 градусов.

Бишкекчанам придется еще немного потерпеть. В начале месяца термометры будут показывать 28–30 градусов и даже выше, затем последует незначительное понижение температуры до 25–23 градусов, а в конце лета вновь наступят жаркие деньки: 28–30 градусов.

Кстати, по сообщению Гидрометеоцентра РФ, на большей части территории этой огромной страны в августе установится аномально жаркая сухая погода. А очень часто розы ветров пригоняют к нам российскую погоду. Так что расслабляться в последнем месяце лета рано.


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URL: https://www.vb.kg/421093
Теги:
погода, Кыргызстан
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