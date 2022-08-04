Дононбаев: Создан Единый центр воздушной подготовки Минобороны КР (видео)

Начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны, полковник Акылбек Дононбаев рассказал vb.kg о создании Единого центра воздушной подготовки Министерства обороны Кыргызской Республики.

"В соответствии с приказом министра обороны КР был создан Единый центр воздушной подготовки Минобороны Кыргызской Республики. (ЕЦВП), задачей которого является организация проведения учебно-тренировочных прыжков с парашютом с личным составом соединений специального назначения и разведывательных подразделений МО КР.

Кроме того одной из задач ЕЦВП является ведение совместной работы с заинтересованными ведомствами по линии воздушно-десантной подготовки, а также с федерациями и общественными организациями.

Ежемесячно запланировано совершение 276 учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Прыжки производятся на аэродроме "Фрунзе-1" из вертолета Ми-8МТВ. КР", - рассказывает Дононбаев.

Он поясняет, что создание центра продиктовано сложной обстановкой, связанной с ситуацией в Афганистане и необходимостью учитывать горный рельеф Кыргызстана.

"Для Вооруженных Сил Кыргызской Республики важна мобильность и всесторонняя подготовленность, обученность кадров. В первую очередь это касается спецподразделений, разведподразделений. Любой военнослужащий должен выполнить свою задачу в любой ситуации, а наша задача обучить их, создать условия для освоения навыков, которые в боевой обстановке помогут ему, спасут жизни его и товарищей.

На наш взгляд прыжки с парашютом помогают укреплять дух военнослужащего. И важно понимать, что никто насильно военнослужащих прыгать с парашютом не заставляет, сам человек решает, готов ли он сделать этот шаг. И это уже поступок, решение, неспроста нами принято решение, что за первый прыжок дается право ношения тельняшки. То есть воин приобщается к дружной семье парашютно-десантного братства после первого десантирования с борта вертолета или самолета. И он может этим гордиться.

Сейчас центр на начальной стадии становления, Надеемся он выполнит свою задачу: готовить военнослужащих и осуществлять запланированные прыжки, готовить сильных парашютистов , умеющих побеждать и защищать Родину", б- добавил он.