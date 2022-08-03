Ошане смогут следить за движением автобусов в онлайн-режиме

Вчера мэр города Ош Алмаз Мамбетов провел встречу с руководителями и представителями транспортных компаний, обслуживающих всех 45 городских микроавтобусных маршрутных линий. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в ходе встречи состоялась презентация системы спутникового мониторинга работы общественного транспорта.

"Основная цель данной системы - создание благоприятных условий для горожан и гостей города в пользовании услугами общественного транспорта и контроль работы маршрутных микроавтобусов. Каждый пассажир может планировать свою поездку используя мобильное приложение OSHBUS, где в режиме онлайн отображены маршруты и движения всех микроавтобусов, работающих на линиях в данный момент. Кроме того, в системе есть возможность поиска как отдельных маршрутов, так и остановочных пунктов", - подчеркнул мэр.

Кроме того, соответствующим службам, организующим работу общественного транспорта, данная система позволит проводить ежедневный мониторинг качественного и количественного состояния работы маршрутных микроавтобусов.

Алмаз Мамбетов добавил, что мэрия города Ош всегда уделяла внимание вопросу развития системы общественного транспорта, подчеркнув при этом, что с созданием данных условий повысится ответственность водителей маршрутных микроавтобусов по своевременному и качественному выполнению своих обязанностей.

Отметим, что ранее в муниципальных автобусах и троллейбусах была успешна внедрена система GPS-треккинга Bus Service.