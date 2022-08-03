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Мусорная свалка на берегу реки Аламедин ликвидирована

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- Назгуль Абдыразакова
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26 июля в одном из отечественных СМИ появилась публикация о том, что в реку Аламедин вываливают тонны строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, в тот же день, на основании информационного обращения, государственные инспекторы ведомства произвели выезд на указанную территорию, в ходе которого установлено нижеследующее.

На заднем дворе участка по адресу улица Алма-Атинская дом №247, на берегу реки Аламедин организована несанкционированная свалка. В связи с этим представители министерства провели разъяснительную работу с собственником вышеуказанного участка.

В результате, владельцы частного дома полностью очистили территорию несанкционированной свалки. В свою очередь Аламудунским айыл окмоту ведется контроль по предотвращению загрязнения территории водного объекта.


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URL: https://www.vb.kg/421129
Теги:
мусор, река, экология
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