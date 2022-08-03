Мусорная свалка на берегу реки Аламедин ликвидирована

26 июля в одном из отечественных СМИ появилась публикация о том, что в реку Аламедин вываливают тонны строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, в тот же день, на основании информационного обращения, государственные инспекторы ведомства произвели выезд на указанную территорию, в ходе которого установлено нижеследующее.

На заднем дворе участка по адресу улица Алма-Атинская дом №247, на берегу реки Аламедин организована несанкционированная свалка. В связи с этим представители министерства провели разъяснительную работу с собственником вышеуказанного участка.

В результате, владельцы частного дома полностью очистили территорию несанкционированной свалки. В свою очередь Аламудунским айыл окмоту ведется контроль по предотвращению загрязнения территории водного объекта.