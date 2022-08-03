Семьям погибших сотрудников СИН была оказана гуманитарная помощь

Служба исполнения наказаний Минюста КР регулярно поддерживает членов семей своих погибших коллег. Сегодня состоялась очередная такая традиционная встреча с ними в стенах СИН, где им вручили продуктовые наборы.

Со словами поддержки и искренними пожеланиями добра и здоровья, терпения и стойкости в адрес пришедших выступили советник председателя СИН Мендибек Сыйдалиев, глава Совета ветеранов СИН Алибай Нишанбаев и начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы СИН Нурдин Бердикожоев. Они рассказали о важности таких встреч, о планах и перспективах предстоящих благотворительных мероприятий в текущем году.

Начиная с 2005 года погибли 13 сотрудников пенитенциарной системы, 20 человек получили ранения и травмы, стали инвалидами. Поэтому их близкие нуждаются во внимании и заботе.