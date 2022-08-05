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В Венгрии пройдут Дни культуры Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях состоялась встреча посла Кыргызстана в Венгрии Талантбека Кушчубекова с новым заместителем государственного секретаря по развитию сотрудничества с восточными странами министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Адамом Штифтером. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также предстоящее проведение Дней культуры Кыргызской Республики в Венгрии с 11 по 14 августа по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Посол поздравил Штифтера с назначением на должность заместителя государственного секретаря МИД Венгрии, проинформировал о планируемом проведении гала-концерта по случаю открытия Дней культуры в Будапештском центре музыки, где выступят известные кыргызские музыканты, кыргызский фольклорно-этнографический ансамбль "Камбаркан", народные певцы, исполнители на комузе, манасчи, а также состоится показ мод. Кроме того, будет организована выставка работ кыргызских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

В свою очередь, заместитель государственного секретаря, выразил готовность к дальнейшей совместной работе с посольством Кыргызстана в Венгрии и заверил об участии венгерской стороны в праздновании Дней культуры Кыргызстана в Венгрии.


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URL: https://www.vb.kg/421172
Теги:
МИД, Венгрия, культура, Кыргызстан
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