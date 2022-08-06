Празднование 1 Мая закончилось убийством

3 мая 2022 года в ОВД Сокулукского района пришла женщина. Принесла в пакете окровавленный кухонный нож, футболку и одеяло – тоже со следами крови. Призналась, что зарезала гражданского мужа.

Случилась трагедия вечером 1 мая в городе Шопоков. С утра Эльмира и ее сожитель Данияр (имена изменены), как обычно, ходили на биржу труда. По случаю праздника работы никакой не было, и оба ни с чем вернулись домой. По пути Эльмира, как она рассказывает, выпила немножко водки, потому что у нее не оказалось при себе таблеток от подскочившего давления. Данияр выпил гораздо больше. Где и как – Эльмира, по ее словам, не заметила.

Вечером между ними произошла ссора. Вроде бы на почве ревности…

В суде младший брат Данияра говорил о том, что, по его мнению, отношения у брата с сожительницей были неплохими. По крайней мере, когда он приезжал к ним в гости (сам брат живет и работает в России), его всегда тепло встречали, и сами супруги друг с другом вполне ладили. То, что случилось, настолько неожиданно и ужасно, что просто не укладывается у него в голове.

Брат Эльмиры рассказывает другое. Эльмира и Данияр, говорит, ругались и раньше, и даже дрались. Правда, на следующий день мирились, поэтому он предпочитал не вмешиваться. От соседей слышал, что сестра с сожителем выпивают, но сам их пьяными никогда не видел. И когда Эльмира в слезах позвонила ему, попросила забрать детей и что-то говорила про нож и убитого Данияра, он не принял ее слова всерьез. Решил, что это – их очередное выяснение отношений.

Из показаний Эльмиры:

- До этого муж меня регулярно избивал, часто выпивал. Я звонила свекрови, она вставала на мою защиту и ругала своего сына.

В тот вечер, когда он меня приревновал и набросился с кулаками, я тоже позвонила ей. Потом пошла на кухню заниматься своими делами. Муж вроде бы успокоился, сидел смотрел телевизор, на улицу выходил. И вдруг подошел ко мне с кухонным ножом и стал кидаться.

Я его оттолкнула, он споткнулся и упал. И я пырнула его ножом. Не знаю точно, куда ударила. Защищалась и ни о чем не думала. Тут же вытащила нож, обняла его, плакала, но он уже умер…

Позвонила маме, рассказала, что я сделала. Сказала, что буду звонить в милицию. Мама стала кричать, что никогда у нас в роду убийц не было… Я позвонила в милицию и скорую помощь, но никто почему-то не приехал.

Ночью я вытащила тело на улицу и хотела выбросить в сливную яму, но ноги Данияра не помещались. Я взяла во времянке топор и несколько раз ударила по его ногам около колен. Потом решила похоронить его в другом месте. Выкопала яму, перенесла его туда и засыпала песком.

(Ноги убитому сожителю Эльмира не отрубила, просто раздробила кости.)

Позвонила братишке, попросила забрать детей, чтобы они ничего не видели. Собрала вещи, вместе с ножом положила в пакет и отнесла в милицию.

Умысла его убивать у меня не было, вину признаю частично.

А суд признал Эльмиру виновной в умышленном убийстве и надругательстве над телом умершего. По заключению психолого-психиатрической экспертизы, Эльмира вменяема, то есть, несмотря на некоторую степень опьянения, была способна отвечать за свои действия и руководить ими. А то, что убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения, суд счел отягчающим ее вину обстоятельством.

Эльмире К. – прежде несудимой, с высшим образованием - назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии для осужденных женщин.