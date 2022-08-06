В Оше оштрафовали ряд кафе за нарушение санитарных норм

В Оше в ходе рейдов СЭС временно приостановила работу 6 точек общепита, наложен штраф на общую сумму 120 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

"Сотрудники СЭС города Ош с начала июля проводят плановые рейдовые мероприятия по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в предприятиях общественного питания на территории города.

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных накануне, кафе и рестораны, где выявлены нарушения санитарных требований, наложены административные штрафы на сумму от 5 до 13 тысяч сомов и зарегистрированы в Едином реестре нарушений. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч сомов.

Кроме того, согласно информации СЭС города Ош, до устранения выявленных нарушений была временно приостановлена деятельность 6 точек общепита. В настоящее время в 5 объектах нарушения устранены. Рейдовые мероприятия будут продолжены".