В КР введен шестимесячный запрет на вывоз автомобильных катализаторов

Введен запрет на вывоз (экспорт) катализаторов, бывших в употреблении, шлака, золы и остатков драгоценных металлов, содержащихся в катализаторах, c территории КР. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Данное решение принято в соответствии со статьями 29, 47 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Принято решение:

установить временный запрет, сроком на шесть месяцев, на вывоз (экспорт) с территории Кыргызской Республики катализаторов, бывших в употреблении, нанесенных на носителях, из товарной позиции 3815 ТН ВЭД ЕАЭС; шлака, золы и остатков, содержащих металлы, в отработанных катализаторах, пригодных только для извлечения металла или для производства химических реагентов, из товарной позиции 2620 ТН ВЭД ЕАЭС; отходов и лома палладия, родия и платины, содержащихся в отработанных катализаторах, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, из товарной позиции 7112 ТН ВЭД ЕАЭС; глушителей и выхлопных труб и их частей при наличии катализаторов из товарной позиции 8708 92 ТН ВЭД ЕАЭС.

Решение о запрете вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования документа.