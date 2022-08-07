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В КР введен шестимесячный запрет на вывоз автомобильных катализаторов

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- Канат Кожоев
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Введен запрет на вывоз (экспорт) катализаторов, бывших в употреблении, шлака, золы и остатков драгоценных металлов, содержащихся в катализаторах, c территории КР. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Данное решение принято в соответствии со статьями 29, 47 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Принято решение:

  1. установить временный запрет, сроком на шесть месяцев, на вывоз (экспорт) с территории Кыргызской Республики катализаторов, бывших в употреблении, нанесенных на носителях, из товарной позиции 3815 ТН ВЭД ЕАЭС;
  2. шлака, золы и остатков, содержащих металлы, в отработанных катализаторах, пригодных только для извлечения металла или для производства химических реагентов, из товарной позиции 2620 ТН ВЭД ЕАЭС;
  3. отходов и лома палладия, родия и платины, содержащихся в отработанных катализаторах, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, из товарной позиции 7112 ТН ВЭД ЕАЭС;
  4. глушителей и выхлопных труб и их частей при наличии катализаторов из товарной позиции 8708 92 ТН ВЭД ЕАЭС.

Решение о запрете вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования документа.


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URL: https://www.vb.kg/421219
Теги:
Кыргызстан, экономика
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