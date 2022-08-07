С начала года Нацбанк оштрафовал 17 обменных бюро в Кыргызстане

Как сообщает Национальный банк, с начала 2022 года в коммерческих банках проведено 116 проверок, по результатам которых направлено 51 предписание, 31 предупреждение, 4 письма и 13 рекомендаций.

В ходе проверок банкам были даны рекомендации в части усиления работ по банковскому обслуживанию клиентов, по поддержке ликвидности для выполнения своих обязательств перед клиентами и др. Помимо этого, регулярно проводятся встречи с руководителями коммерческих банков для обсуждения текущей ситуации и принятия необходимых мер для поддержания стабильной деятельности, исполнения своих обязательств.

По деятельности иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, проведены инспекторские проверки 89 обменных бюро. По итогам проверок Национальным банком направлено 22 предписания и 6 предупреждений, приостановлены действия лицензий 29 обменных бюро, отозваны лицензии 3 обменных бюро. Также на 17 обменных бюро и 14 физических лиц наложены штрафы в соответствии с кодексом КР "О правонарушениях" на общую сумму 1 миллион 180 тысяч сомов.

В соответствии со статьей 299 Кодекса КР о правонарушениях осуществление банковских операций, включая обменные операции с иностранной валютой, без лицензии (свидетельства), выдаваемой в установленном законодательством порядке, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 175 расчетных показателей (17 тысяч 500 сомов), на юридических лиц – 550 расчетных показателей (55 тысяч сомов).

Отмечено, что Национальным банком с МВД КР и ГНС подписан план совместных мероприятий по предотвращению безлицензионной деятельности на 2022-2025 годов. В этой связи с начала 2022 года, в том числе совместно с МВД было проведено 11 рейдовых проверок на предмет выявления лиц, осуществляющих обмен наличной иностранной валютой без лицензии Национального банка.