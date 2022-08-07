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Гарантийный фонд дал гарантии на кредиты на 1,6 миллиарда сомов

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- Алина Мамаева
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Гарантийный фонд сообщает, что предоставленные гарантии на сумму 480 миллионов сомов обеспечили предпринимателей в регионах кредитными ресурсами на сумму более 1,6 миллиарда сомов.

По его данным, 269 гарантий были направлены на развитие бизнеса в регионах страны, что составило 88 процентов от общего числа предоставленных гарантий. А сумма гарантий, направленных на развитие сельскохозяйственного сектора, составила более 343 миллиона сомов, сумма кредитов – 1,25 миллиарда сомов.

"Более половины всех гарантий предоставлены предпринимателям, представляющим бизнес в сельскохозяйственной отрасли, заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции – 57 процентов гарантий", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в текущем году по состоянию на 31 июля предпринимателям было предоставлено более 300 гарантий на сумму свыше 710 миллионов сомов, которые позволили им оформить кредиты в объеме почти 2,7 миллиарда сомов.


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URL: https://www.vb.kg/421222
Теги:
кредит, Кыргызстан, экономика
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