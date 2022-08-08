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В Оше с почестями проводили в последний путь ветерана ВОВ Анну Тягунову

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- Канат Кожоев
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В Оше прошла прощальная панихида по ветерану Великой Отечественной войны Анне Куприяновне Тягуновой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В прощальной панихиде приняли участие представители мэрии города Ош, Ошского городского военного комиссариата, Ошского городского союза ветеранов, Ошского военного гарнизона, родственники и близкие ветерана.

Анну Тягунову с почестями похоронили на Ошском городском кладбище. В память о ветеране был дан троекратный залп.

Тягунова Анна Куприяновна, 10.07.1923 г.р. была призвана на военную службу Темрюкским городским военным комиссариатом в 1942 году. В 1942-1946 годы проходила службу в составе 232 госпиталя Украинского Фронта военной санитаркой, затем сестрой-хозяйкой.

Награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

В Оше в настоящее время осталось 3 ветерана ВОВ.


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URL: https://www.vb.kg/421238
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан
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