В Оше с почестями проводили в последний путь ветерана ВОВ Анну Тягунову

В Оше прошла прощальная панихида по ветерану Великой Отечественной войны Анне Куприяновне Тягуновой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В прощальной панихиде приняли участие представители мэрии города Ош, Ошского городского военного комиссариата, Ошского городского союза ветеранов, Ошского военного гарнизона, родственники и близкие ветерана.

Анну Тягунову с почестями похоронили на Ошском городском кладбище. В память о ветеране был дан троекратный залп.

Тягунова Анна Куприяновна, 10.07.1923 г.р. была призвана на военную службу Темрюкским городским военным комиссариатом в 1942 году. В 1942-1946 годы проходила службу в составе 232 госпиталя Украинского Фронта военной санитаркой, затем сестрой-хозяйкой.

Награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

В Оше в настоящее время осталось 3 ветерана ВОВ.