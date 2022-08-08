В Кыргызстан прибыли боец UFC Хабиб и блогер Хасбик

В Кыргызстан сегодня прибыл непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает "Кабар" со ссылкой на организаторов турнира EFC 49.

Его в международном аэропорту "Манас" (г.Бишкек) встретили представители организационного комитета турнира EFC 49.

В Кыргызстан Нурмагомедов прибыл вместе с президентом Eagle FC Шамилем Завуровым, а также с известным российским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как "Хасбик" и другими представителями его команды.

В городе Бишкек Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 49), который пройдет 10 августа в "Бишкек Арена" (Городской каток). Начало турнира в 18:00 часов.

Кард ивента включит в себя 14 поединков, главным из которых станет противостояние кыргызстанца Бусурманкула Абдибаит уулу и российского Расула Магомедова.