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Зампред Нацбанка: Повышенный спрос на доллары создает теневой бизнес

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- Александра Василькова
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Дефицита безналичных долларов в Кыргызстане нет. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации на валютном рынке, заявил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

По его словам, коммерческие банки готовы удовлетворить любой спрос на американскую валюту в безналичной форме.

"При этом спрос на наличный доллар в большей степени предъявляется субъектами теневой экономики, которые во избежание отражения реальных доходов используют наличные расчеты", - сказал Нурбек Жениш.

В Нацбанке рекомендуют использовать именно безналичный способ расчетов долларами, учитывая их доступность.


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URL: https://www.vb.kg/421253
Теги:
доллар, Кыргызстан, Нацбанк
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