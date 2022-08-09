Погода
$ 82.40 - 83.40
€ 85.24 - 86.24

В КР пройдет международный конгресс памяти профессора Мусы Матеева

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9-11 августа 2022 года на побережье озера Иссык-Куль в культурном центре "Рух Ордо" им. Чингиза Айтматова состоится международный конгресс по реконструктивной и пластической хирургии "Связь поколений", посвященный памяти профессора Мусы Асыпбековича Матеева с участием широкого круга пластических хирургов, в том числе специалистов с мировым именем, лично знакомых и тесно работавших с ним.

В конгрессе примут участие около 140 участников из стран ближнего и дальнего зарубежья – Японии, Южной Кореи, Австралии, Испании, Италии, Румынии, Индонезии, России, Армении, Казахстана, Узбекистана. В рамках мероприятия будут представлены доклады известных хирургов – Исао Кошима, профессор Университета Токио (Япония), Жауме Масия, профессор, руководитель отделения пластической хирургии больницы DeLa Santa Creu Sant Pau и больницы DelMar (Испания), Александру Георгесцу, профессор отделения пластической и реконструктивной хирургии Университета медицины и фармацевтики имени Юлиу Хациегану (Румыния).

Профессор Муса Матеев являлся автором несколько уникальных, не имеющих аналогов в мире разработок, включая метод "flap in flap" –"лоскут в лоскуте", которые нынче широко применяются в работе пластической хирургии. Имел множество публикаций в авторитетных медицинских изданиях, был почетным членом международных ассоциаций микрохирургов, регулярно приглашался в качестве лектора в страны Европы, Восточной Азии и США.

Организаторами мероприятия выступают общество объединения пластической хирургии Кыргызстана, Клиника Пластической Хирургии "Green Clinic", Клиника Профессора Мусы Матеева при поддержке Российского Общества Пластических, Реконструктивных и Эстетических Хирургов (РОПРЭХ), Клиники пластической хирургии "MaxClinic", Медицинского центра "Nova Сlinic", Компании "Polytech"- производитель силиконовых имплантатов и экспандеров, ОсОО "Sami Medical", ОсОО Медитек, Отель "Karven Issykkul", а также многих коллег-последователей профессора М.Матеева.

Международный конгресс объединит многих докторов, ученых и единомышленников – коллег Мусы Матеева, чтобы поделиться опытом, рассказать о новых методах и подходах в реконструктивной и пластической хирургии. Участников ждет интересная научная программа, экспертный состав спикеров, доклады и лекции ведущих специалистов.

По итогам ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве с РОПРЭХ.

По всем вопросам вам будут рады ответить по тел.: +996 777 529 332.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421294
Теги:
медицина, Иссык-Куль, конгресс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  