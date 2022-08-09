В КР пройдет международный конгресс памяти профессора Мусы Матеева

9-11 августа 2022 года на побережье озера Иссык-Куль в культурном центре "Рух Ордо" им. Чингиза Айтматова состоится международный конгресс по реконструктивной и пластической хирургии "Связь поколений", посвященный памяти профессора Мусы Асыпбековича Матеева с участием широкого круга пластических хирургов, в том числе специалистов с мировым именем, лично знакомых и тесно работавших с ним.

В конгрессе примут участие около 140 участников из стран ближнего и дальнего зарубежья – Японии, Южной Кореи, Австралии, Испании, Италии, Румынии, Индонезии, России, Армении, Казахстана, Узбекистана. В рамках мероприятия будут представлены доклады известных хирургов – Исао Кошима, профессор Университета Токио (Япония), Жауме Масия, профессор, руководитель отделения пластической хирургии больницы DeLa Santa Creu Sant Pau и больницы DelMar (Испания), Александру Георгесцу, профессор отделения пластической и реконструктивной хирургии Университета медицины и фармацевтики имени Юлиу Хациегану (Румыния).

Профессор Муса Матеев являлся автором несколько уникальных, не имеющих аналогов в мире разработок, включая метод "flap in flap" –"лоскут в лоскуте", которые нынче широко применяются в работе пластической хирургии. Имел множество публикаций в авторитетных медицинских изданиях, был почетным членом международных ассоциаций микрохирургов, регулярно приглашался в качестве лектора в страны Европы, Восточной Азии и США.

Организаторами мероприятия выступают общество объединения пластической хирургии Кыргызстана, Клиника Пластической Хирургии "Green Clinic", Клиника Профессора Мусы Матеева при поддержке Российского Общества Пластических, Реконструктивных и Эстетических Хирургов (РОПРЭХ), Клиники пластической хирургии "MaxClinic", Медицинского центра "Nova Сlinic", Компании "Polytech"- производитель силиконовых имплантатов и экспандеров, ОсОО "Sami Medical", ОсОО Медитек, Отель "Karven Issykkul", а также многих коллег-последователей профессора М.Матеева.

Международный конгресс объединит многих докторов, ученых и единомышленников – коллег Мусы Матеева, чтобы поделиться опытом, рассказать о новых методах и подходах в реконструктивной и пластической хирургии. Участников ждет интересная научная программа, экспертный состав спикеров, доклады и лекции ведущих специалистов.

По итогам ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве с РОПРЭХ.

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