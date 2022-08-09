Алтынбек Сулайманов совместно с Минприроды проводит рейд по Иссык-Кулю

Руководитель Иссык-Кульского управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Руслан Термеев, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Алтынбек Сулайманов и глава УВД Иссык-Кульской области Канат Джумагазиев проводят совместные рейдовые мероприятия в целях обеспечения охраны объектов животного и растительного мира на акватории озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба МПРЭиТН КР.

По данным пресс-службы, рейд проходит сегодня, 9 августа 2022 года.

"Также идут поиски четырехлетней Аиши Мурдиновой, утонувшей на пляже между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты".