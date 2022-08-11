Геройский директор школы из Лейлека Мадаминов приветствует тестирование

Многие в Кыргызстане помнят подвиг директора 3-й гимназии Лейлекского района Баткенской области Гапыра Мадаминова, который во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, не покинул свою школу. Даже несмотря на уговоры, он отказался покидать школу со словами, что гимназию разрушат и книги сожгут.

25 лет назад заслуженный учитель КР Гапыр Мадаминов открыл особенную школу в селе, которое находится на границе с Таджикистаном. Тогда же он разработал свою уникальную методику по обучению детей, благодаря которой его ученики занимают призовые места на республиканской олимпиаде, а многие выпускники учатся и трудятся в США, Японии и Турции.

Казалось бы с таким багажом заслуженному учителю впору по примеру некоторых своих коллег назвать тестирование среди директоров школ "унизительным", но он наоборот приветствует нововведение, так как убежден, что нужно давать возможность проявить себя молодым специалистам. К слову, директор 3-й гимназии оказался еще и очень скромным человеком, во время интервью он попросил не писать про то, как он остался в школе во время конфликта на границе.

"Я полностью поддерживаю проведение тестирования среди директоров школ. Это делается для того, чтобы повысить уровень руководителей", - сказал он в разговоре с vb.kg.

По мнению Мадаминова, опытные руководители должны делиться своими навыками с молодыми кадрами.

"Профессиональные качества и навыки директора показывают уровень школы. Необязательно директору нужно давать 5-летний срок на руководящей должности. Хороший лидер может проявить себя в течение 2-3 лет. В каждом регионе страны есть директора с многолетним стажем и с безупречной репутацией, которые могли бы поделиться своими навыками с молодыми перспективными кадрами. Их нужно проводить с почестями на пенсию, вспомнить их просветительские заслуги. Например, в свое время именитые советские педагоги Макаренко и Сухомлинский руководили учебными заведениями более 10 лет и оставили свой яркий след в педагогики и воспитании.

Данный конкурс станет хорошей возможностью для молодых и перспективных учителей, у которых есть лидерские качества. Я уже пятый год работаю со своими воспитанниками, чтобы передать им свой опыт и знания, они должны продолжить мое дело. В 1996 году своими силами основал школу в заброшенном здании завхоза в Лейлекском районе, подготовил достойных кадров. Сейчас я спокоен за свою школу, потому что передаю ее в хорошие руки", - говорит Мадаминов.

Справка: Гапыр Мадаминов является заслуженным учителем Кыргызской Республики, кандидат педагогических наук, основатель материнской школы, учитель - экспериментатор, на основе экспериментов написал 17 книг, его 80 выпускников поступили на бюджетное отделении Медакадемии, около 70 учеников обучаются в ведущих вузах Германии, Японии и др.