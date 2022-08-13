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Россиянин поблагодарил кыргызского милиционера за помощь

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- Канат Кожоев
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На Иссык-Куле сотрудник милиции помог туристам из России, попавшим в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, поступило письмо благодарности от гражданина Российской Федерации Дмитрия Зайцева из Омска.

В нем мужчина рассказал, что во время путешествия вокруг озера с друзьями попал в ДТП. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОВД Джети-Огузского района Дастан Кубанычбеков оказал им помощь и юридическую консультацию.

Турист решил поблагодарить милиционера с помощью официального обращения в ведомство. Руководство поощрило сотрудника, объявив ему благодарность.


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URL: https://www.vb.kg/421434
Теги:
МВД, Россия, туризм, Кыргызстан
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