Россиянин поблагодарил кыргызского милиционера за помощь

На Иссык-Куле сотрудник милиции помог туристам из России, попавшим в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, поступило письмо благодарности от гражданина Российской Федерации Дмитрия Зайцева из Омска.

В нем мужчина рассказал, что во время путешествия вокруг озера с друзьями попал в ДТП. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОВД Джети-Огузского района Дастан Кубанычбеков оказал им помощь и юридическую консультацию.

Турист решил поблагодарить милиционера с помощью официального обращения в ведомство. Руководство поощрило сотрудника, объявив ему благодарность.