Поезд Бишкек-2-Рыбачье возобновит поездки с 15 августа

Внутриреспубликанский пассажирский поезд, следующий по направлению Бишкек-2 -Рыбачье, начнет курсировать с 15 августа. Об этом информирует ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Из столицы со станции Бишкек-2 он отправляется в 7.40, время прибытия на станцию Рыбачье в 11.42. Обратно поезд отходит со станции Рыбачье в 17.48, время прибытия на станцию Бишкек-2 в 21.50.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от вагона: обычный вагон - для взрослых 150 сомов, детский 73 сома, люкс вагон - для взрослых 500 сомов, детский 250 сомов.