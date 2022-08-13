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Поезд Бишкек-2-Рыбачье возобновит поездки с 15 августа

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- Канат Кожоев
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Внутриреспубликанский пассажирский поезд, следующий по направлению Бишкек-2 -Рыбачье, начнет курсировать с 15 августа. Об этом информирует ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Из столицы со станции Бишкек-2 он отправляется в 7.40, время прибытия на станцию Рыбачье в 11.42. Обратно поезд отходит со станции Рыбачье в 17.48, время прибытия на станцию Бишкек-2 в 21.50.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от вагона: обычный вагон - для взрослых 150 сомов, детский 73 сома, люкс вагон - для взрослых 500 сомов, детский 250 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/421435
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль, поезд, Кыргыз темир жолу
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