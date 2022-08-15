"Берегись мошенников!". Никаких грантов Нацбанк не дает

В социальных сетях и мессенджерах активизировались жулики. Всем обратившимся они обещают гранты от Национального банка в размере 10 тысяч сомов. Взамен просят только заполнить онлайн–резюме с предоставлением персональной информации.

В Нацбанке говорят, что эта криминальная схема разработана мошенниками, чтобы получить доступ к личным данным, которые помогут преступникам завладеть деньгами доверчивых граждан.

"Ни при каких условиях не сообщайте ваши персональные данные, номер своей карты, ПИН-код, срок действия карты, а также CVV/CVC–коды (коды безопасности, последние три цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи), подтверждающие коды из SMS (текстовых сообщений) третьим лицам, тем более незнакомым людям! Не переходите по непроверенным ссылкам и тем более не вводите там личные сведения и данные своей карты", - предостерегают специалисты финансового регулятора.