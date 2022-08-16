Как в Бишкеке решают проблему с мусором

Кыргызско–Узбекский фонд развития предоставит средства на приобретение спецмашин по сбору мусора в Бишкеке. Это позволит, уверены в мэрии, решить проблемы с утилизацией отходов в нашем городе.

На балансе муниципального предприятия "Тазалык" сейчас 150 автомобилей. Но на линии выходят всего 60–70. Удивляться здесь нечему. Спецтранспорту по 20–25 лет, он постоянно ломается. На данный момент, по словам нового директора "Тазалыка" Нурлана Касымова, 21 мусоросборщик на ремонте. Кроме того, резко подорожали бензин и запчасти. По этим причинам столица заросла бытовыми отходами.

Чиновники всегда найдут тысячу и одну причину для оправдания своей деятельности, вернее бездеятельности. Вот, к примеру, куда направляются деньги горожан за оплату коммунальных услуг? Как стало известно редакции, каждый месяц муниципальное предприятие получает от жителей Бишкека по несколько миллионов сомов. На эти средства можно приобретать ежегодно несколько единиц спецтехники и запчасти к ней. Но этого не происходит. Мусоросборщики приобретаются очень редко, в основном на грантовые и заемные средства.

Есть у "Тазалыка" еще одна большая проблема - низкая заработная плата. Если раньше рабочие получали по 20–25 тысяч сомов, то сейчас по 15. Почему это произошло, никто объяснить не может, особенно учитывая постоянную смену "мусорных начальников". По этой причине на муниципальном предприятии остро не хватает рабочих рук.

В столицах соседних республик мусорный кризис остро не проявляется. К примеру, в Ташкенте у контейнеров с бытовыми отходами дежурит специально нанятый человек - сортировщик мусора. Он следит за тем, чтобы пищевые отходы люди бросали в одни баки, а бытовой мусор в - другие. Те, кто принесли макулатуру, пластиковые бутылки и т. д., получают от сортировщика какие–то копеечки (все равно стимул!), а потом специальная машина увозит этот полезный груз на мусороперерабатывающий завод.

У нас разговоры о строительстве такого завода ведутся с конца 90–х годов прошлого века, когда мэром Бишкека был "крупный хозяйственник" Медетбек Керимкулов. И его последователи также засыпали горожан обещаниями аналогичного содержания, но бытовые отходы до сих пор сжигаются на городской свалке или становятся добычей лиц без определенного места жительства.

В январе в прессе было сообщение о намерении одной из международных финансовых организаций построить–таки в Бишкеке мусороперерабатывающий завод. Прошло полгода, но даже намека на строительство этого предприятия не видно. А параллельно правоохранительные органы ведут поиски пропавших 19 миллионов евро, которые несколько лет назад доноры выделили нам для решения давно перезревшей проблемы.

Вот так и хозяйствуем: плачем по поводу отсутствия средств, подворовываем и не можем принять радикальных мер по очистке столицы от мусора и грязи.

На данный момент, как уверяет вице–мэр Бишкека Олег Попиков, в Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах ситуация с вывозом мусора почти решена. Отходы, пусть и с опозданием, но вывозятся, зато труженики "Тазалыка" не обращают внимания на очистку участков вокруг контейнеров, а рядом с ними вонючая грязь, ветки деревьев, разный хлам. В Первомайском (самом проблемном районе) вывозом мусора будет заниматься частная фирма. На ее балансе аж 10 автомобилей и немного другой техники. Все бы и ничего, но не так давно мэрия начала судиться с другой частной фирмой, занимавшейся вывозом мусора в Октябрьском районе. Значит, вариант с частниками тоже не самый идеальный.

И как после всего этого верить обещаниям руководителей мэрии и коммунальных служб в скорые переменах к лучшему.