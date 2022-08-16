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За выходные на Иссык-Куле поймали 26 пьяных водителей

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- Канат Кожоев
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В рамках рейда работа сотрудников ООБДД по УВД Иссык-Кульской области была нацелена на выявление и задержание водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом особое внимание уделялось использованию служебных автотранспортных средств государственных учреждений и организаций в выходные дни и не по назначению.

В период с 12 по 14 августа инспекторами безопасности дорожного движения было выявлено всего 307 фактов нарушений правил дорожного движения, из них 26 водителей управляли автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии. За нарушение требований статей 182 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), 184 (Управление транспортными средствами без документов) и 194 (Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел) кодекса о правонарушениях были привлечены к ответственности 20 водителей служебных автомашин государственных органов и организаций области.

В ходе 3-х дневного рейда за нарушения правил дорожного движения был наложен штраф на общую сумму 789 000 сомов


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URL: https://www.vb.kg/421508
Теги:
Иссык-Кульская область, ПДД, Иссык-Куль, УВД
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