Милиционеры напоили вора водкой, а он убил своего сокамерника

Некто У.А. из Сокулукского района был арестован за кражу и посажен в камеру ИВС. О том, что мужа задержали, его супруга узнала только на следующий день. А еще через день получила другое, гораздо более печальное известие: муж умер в камере. И не просто умер, а был убит с особой жестокостью. Его избили так, что на теле буквально не осталось живого места. Черепно-мозговая травма, перелом носа, переломы ребер, ушибы... Шансов выжить у него не было.

По словам сотрудника ИВС, в ночь на 2-е марта он остался на посту один. До шести утра все было тихо, а под утро из одной камеры послышались крики: "Начальник!" – и стук в дверь. Постовой заглянул в окошко и увидел двоих арестованных, показывавших на третьего, окровавленного, лежавшего на полу.

По версии следствия, забили У.А. до смерти эти двое сокамерников, которых накануне арестовали тоже за кражу. Один из них, опять же по версии следствия, в момент драки был пьян и находился под действием наркотиков.

Сам он, Курал Нишанбаев, рассказывает о своем задержании прямо-таки фантастическую историю:

- В тот день, когда я шел по селу, меня арестовали и привезли в ПОМ. Как оказалось, в то время там происходили кражи, и меня заставили признаться во всех этих кражах. До вечера я был в ПОМе, меня возили по местам происшествия, где были украдены деньги, телефон, ноутбук. Сотрудники милиции применяли ко мне физическую силу, давали психотропные вещества, и мне под воздействием этого всего пришлось во всем сознаться. Но сотрудники продолжали насильно колоть мне наркотики – двухграммовым шприцем, сказали, что это героин.

На второй день, когда меня уже перевели в ИВС, дали бутылку водки, сказали, что еще принесут. В день происшествия в камере мы пили водку с потерпевшим. Пили и ругались. Потом нам принесли вторую бутылку, я уговаривал потерпевшего не пить. Но он набросился на меня... У меня была необходимая оборона и не было намерения никого убивать. Я его оттолкнул, пнул и несколько раз ударил по лицу.

Проснулся Бекназар, стал нас разнимать, потом пытался привести в чувство потерпевшего, потом просил вызвать скорую помощь. Но потерпевший уже не подавал признаков жизни. Пришли сотрудники ИВС и забрали тело.

Рассказывает Бекназар Карымшаков:

- Я ничего не воровал, он только нашел клиента, кому продать краденые вещи. С У.А мы были давно знакомы, а с Нишанбаевым Куралом познакомились в ИВС, когда нас всех туда закрыли. Когда Курал зашел в камеру, у него уже были красные глаза и он мне показался немного странным. Утром его увезли на следственные действия, а когда ночью привезли обратно, при нем была бутылка водки.

Мы втроем выпили, но я выпил совсем немного. У.А. заставлял меня еще пить, но я отказался и лег спать. Проснулся от шума, увидел, что Курал ругается с У.А. Они громко матерились, было два-три удара. Я пытался их разнять, но ничего не получилось. Потом пытался привести в чувство потерпевшего, нажимая ему на грудь, и тогда на меня попала его кровь....

Предшествовали этому побоищу следующие события. Нишанбаев, по версии следствия, проник к дом к некой гражданке и вытащил оттуда женскую сумочку с деньгами. Карымшаков же с подельниками (среди которых был и убитый позже У.А.) украли у односельчанина металлический забор.

Судом первой инстанции К.Нишанбаев и Б.Карымшаков признаны виновными в кражах и – самое главное – в умышленном убийстве человека, совершенном по предварительному сговору. Оба приговорены к пятнадцати годам лишения свободы со штрафом в размере 50 000 сомов. Карымшакову предписано еще принудительное лечение от алкоголизма (Нишанбаеву почему-то нет).

Апелляционная инстанция (Чуйский областной суд) этот приговор пересмотрела и не нашла доказательств причастности Карымшакова к убийству У.А., оправдав его по этому пункту и назначив ему наказание в виде пробационного надзора. Куралу Нишанбаеву приговор тоже смягчили: вместо 15-ти – 13 лет исправительной колонии без конфискации имущества.

На днях Верховный суд это решение оставил в силе.