Акылбек Жапаров ознакомился с проектами строительства ряда соцобъектов

Акылбек Жапаров провел выездное совещание в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В ходе совещания были представлены проекты строительства спортивно-культурного комплекса близ Бишкека, рассчитанного на 7 тысяч мест, экологически чистого города "Асман" в Иссык-Кульской области, а также проект строительства международного делового центра "Бишкек Сити" в селе Орок со стадионом на 22 тысяч мест.

Кроме того, рассмотрены вопросы строительства жилого комплекса, включающего в себя также школу и детские сады, на месте исправительной колонии №47 в столице.

Глава кабмина поручил профильным ведомствам провести качественную разработку проектов строительства вышеуказанных объектов с тем, чтобы они соответствовали международным стандартам и нормам.

"Важна качественная проработка проектов строительства этих объектов. Данные проекты должны быть хорошо продуманными с точки зрения привлекательности, комфортабельности, безопасности и экологичности", - сказал Акылбек Жапаров, дав ряд поручений государственным и местным органам власти.