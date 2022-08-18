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Президент объяснил, как будут избираться участники Народного Курултая

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- Алина Мамаева
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Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook рассказал, почему указ о Народном Курултае вышел до принятия соответствующего закона, а также призвал кыргызстанцев активнее участвовать в выборах делегатов.

Приводим полный текст публикации.

"Вчера я подписал Указ о Народном Курултае. Согласно Указу, первый Народный Курултай пройдет 25 ноября текущего года. Законопроект о Народном Курултае был разработан в начале этого года, в течение двух месяцев выносился на общественное обсуждение, а затем был внесен в Жогорку Кенеш. Но к сожалению, его не приняли. Поэтому до принятия Закона я решил своим Указом созвать Курултай в этом году. Все ветви власти предоставят широкой общественности отчеты о своей проделанной работе за год и выслушают предложения, высказанные на Курултае.

Многие задаются вопросом о том, кто может быть избран делегатом Курултая. Участники Курултая будут избираться и делегироваться самими местными жителями. Депутаты местных кенешей проведут организационную работу по выбору делегатов, собрав местное население. На данных собраниях народ изберет делегатов. Избранный делегат примет участие в Курултае, который состоится в Бишкеке.

Поэтому прошу народ активно участвовать в выборах делегатов.

Дано поручение, согласно которому айыл окмоту, акимам и представителям Президента запрещается вмешиваться в выборы делегатов.

Отныне Курултай не будет "дежурным", как раньше. Делегаты, избранные народом, приходите, говорите открыто и высказывайте свои предложения", - говорится в президентском посте.


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URL: https://www.vb.kg/421577
Теги:
курултай, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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