Первый снег выпал в Казахстане

В районе Риддера в Восточно-Казахстанской области ночью выпал первый снег, передает Tengrinews.kz.

Фотография очевидца Алексея Наконечного, на которой запечатлен первый снег, выпавший в высокогорье Восточного Казахстана, обсуждается в Сети. На высоте 1870 метров, где находится спортивная база, земля плотно покрыта снегом.

Достоверность снимка подтвердили в Казгидромете.

По словам синоптиков, в самом Риддере и на метеостанции снега не было и нет в данный момент. В высокогорье осадки идут. Это дождь со снегом. Но для Риддера и его окрестностей это привычное явление, все-таки там высокогорье.