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Первый снег выпал в Казахстане

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- Жан Алиев
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В районе Риддера в Восточно-Казахстанской области ночью выпал первый снег, передает Tengrinews.kz.

Фотография очевидца Алексея Наконечного, на которой запечатлен первый снег, выпавший в высокогорье Восточного Казахстана, обсуждается в Сети. На высоте 1870 метров, где находится спортивная база, земля плотно покрыта снегом.

Достоверность снимка подтвердили в Казгидромете.

По словам синоптиков, в самом Риддере и на метеостанции снега не было и нет в данный момент. В высокогорье осадки идут. Это дождь со снегом. Но для Риддера и его окрестностей это привычное явление, все-таки там высокогорье.


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URL: https://www.vb.kg/421592
Теги:
Казахстан, новости мира, в мире
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