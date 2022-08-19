Артисты кыргызского цирка завоевали медали на фестивале "Эхо Азии"

Артисты Кыргызского государственного цирка имени Изибаева вернулись с наградами с XIII международного фестиваля циркового искусства "Эхо Азии". Об этом сообщило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Фестиваль "Эхо Азии-2022" проходил в Нур-Султане. Участие в нем приняли более 100 артистов. В Нур-Султан приехали гости из Франции, Венгрии, Израиля, России, Монголии, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и других стран. Артисты из нашей республики завоевали две бронзовые медали и специальные призы.

Акробаты, работающие в группе "Аят", во главе с Фархатом Толоковым получили бронзовую медаль и приз зрительских симпатий. В группу входят Токтосун уулу Мухамедали, Жуманазар Ходжаев, Жумабек Абдыгулов и Телек Мусаев.

Еще одну бронзовую медаль получила группа жонглеров "Алмаз" под руководством Алмаза Алжанова. В эту группу входят Оксана Гербекова, Милан Алжанов, Марсель Нигаметзянов и Михаил Толкачев. Группа "Алмаз" получила также путевку на фестиваль в Венгрию.

Кроме того, спецприз Чимкентского цирка получил дуэт акробатов "Sky". Это артисты Анатолий Илатовский и Александра Белецкая.