В Бишкеке мужчина из ревности зарезал приятеля

49-летний Александр Головацких Ленинским районным судом приговорен к двенадцати с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 110 тысяч сомов.

В конце января прошлого года Александр явился домой к знакомой женщине (она знакома с ним через своего покойного сожителя). Был он весь в крови. Объяснил, что подрался с ребятами. И велел сжечь все свои окровавленные вещи.

Одежда сгорела в печке.

Примерно в это же время некий Ф.Н. тщетно дожидался своего старшего брата, с которым у него были общие дела. Брат не появлялся и не отвечал на звонки. Т.Н., по свидетельству младшего брата, увлекался спиртными напитками – пил, правда, в основном пиво. И не в таком количестве, чтобы себя не контролировать.

Обеспокоенный Ф.Н. с племянником решил навестить брата дома и узнать, что случилось. Т.Н. был дома... Но мертвый. Лежал с оголенным торсом – так, что в глаза сразу бросились четыре ножевых ранения.

Накануне Т.Н., как оказалось, пил больше обычного – и отнюдь не пиво. Пил в компании приятеля Александра Головацких, который в какой-то момент приревновал его к своей гражданской супруге. Слово за слово – Александр погнался за товарищем, догнал, жестоко избил и несколько раз (сам не помнит, сколько именно) ударил кухонным ножом.

Бишкекский городской суд приговор Ленинского райсуда оставил без изменений. Тогда осужденный Головацких подал апелляцию в Верховный суд, написав, что с таким приговором категорически не согласен, потому что не имел умысла лишать кого-либо жизни.

На заседении Верховного суда Александр рассказал обычную в подобных случаях версию: приятель, дескать, сам набросился на него с ножом, а он, подсудимый, всего лишь защищался. Просил переквалифицировать уголовную статью на превышение пределов необходимой обороны.

Верховный суд приговоры предыдущих инстанций оставил в силе, убрав лишь штраф: посчитал, что 12 лет лишения свободы материальное наказание поглощают.