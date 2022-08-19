Кудайберген Базарбаев дал старт пешему маршу людей с инвалидностью

Сегодня, 19 августа, в городе Чолпон-Ата стартовал пеший марш людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМиМ КР.

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев отметил, что сегодня в стране проживает порядка 200 тысяч кыргызстанцев с инвалидностью, из которых 35 тыс – дети до 18 лет.

"Сегодня этой категории граждан уделяется максимальное внимание. Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров повысил пособия детям и взрослым с инвалидностью в два раза. На 50% выросли пособия детям из малообеспеченных семей.

С 1 декабря 2021 года персональные ассистенты по уходу за лицами с инвалидностью получают 6 300 сомов в месяц. Такую услугу получает 8,5 тыс детей. С 1 июня 2022 года услуги персонального ассистента стали доступны для людей с инвалидностью с детства I группы (старше 18 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и надзоре.

Начато строительство государственных реабилитационных центров. Различные реабилитационные услуги взрослые и дети с инвалидностью получают от НПО, которым министерство предоставляет средства через государственный социальный заказ", - рассказал министр.

Пеший марш проходит под лозунгом "Ничего для нас без нас!" по инициативе Союза людей с инвалидностью "Равенство".

В нем принимают участие около 40 человек. Они пройдут 135 километров от Чолпон-Аты до Каракола в. Целью марша является снижение стереотипов и стигмы в отношении лиц с инвалидностью.