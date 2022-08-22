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Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 16 погибшими под Ульяновском

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- Светлана Лаптева
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Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, в Главное следственное управление ведомства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Бастрыкин дал поручение сотрудникам Следственного комитета выявить все обстоятельства происшествия, повлекшего гибель людей, истребовать и рассмотреть документацию о техническом состоянии транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки граждан.

Специалисты СК возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, в страшном ДТП под Ульяновском погибли 16 человек, за жизни еще троих борются медики. Микроавтобус с пассажирами сплющило между двумя грузовиками, осталась лишь груда металла.

Страшная авария произошла днем 21 августа на 809-м километре автотрассы М-5 "Урал" в районе населенного пункта Николаевка Николаевского района.

Частный микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Изначально сообщалось о трех погибших, однако позже поступила информация об увеличении числа жертв.

Всего внутри микроавтобуса в момент трагедии находились 18 человек. Транспортное средство граждан Кыргызстана. В грузовиках находились двое.

В ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о том, что к ДТП могло привести плохое самочувствие водителя большегруза.


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URL: https://www.vb.kg/421673
Теги:
Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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