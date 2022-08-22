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Страны ЕАЭС снизили до 21 процента использование доллара во взаиморасчетах

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- Канат Кожоев
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Использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21 процента от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75 процентов. Об этом в субботу, 20 августа, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Вопрос повышения доли национальных валют во взаимных расчетах стоит в повестке дня ЕАЭС с начала его функционирования. За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75 процентов от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21 процента", - сказал он.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ указал на планы Москвы уйти от "токсичных" доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами.


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URL: https://www.vb.kg/421680
Теги:
валюта, ЕАЭС, доллар, Кыргызстан, экономика
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