Футбольный клуб "Енисей" из Красноярска, за который выступает защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин, весьма уверенно начал сезон в Первой лиге России.

"Енисей" очень убедительно играет, в первую очередь, в домашних матчах сезона, успев добыть перед родными трибунами уже три победы кряду, включая матч с главным фаворитом второго по силе дивизиона России – казанским "Рубином".

В целом же, как сообщает портал Betonmobile.kz, в активе у команды из Красноярска уже 11 набранных очков в 6-ти турах, что позволяет "Енисею" располагаться в верхней части табели о рангах Первой лиги. А именно – деля 4-6 позиции с "Рубином", "Балтикой" и "Волгарем", которые также набрали по 11 очков. Лучше показатели лишь у двух команд дивизиона – "КамАЗа", который лидирует с 16-тью очками в активе и "Алании" из Владикавказа, которая набрала 14 пунктов.

Успехи "Енисея" не могли не сказаться на ожиданиях от команды со стороны беттинг-экспертов. Если до старта нового чемпионата аналитики еще довольно осторожно оценивали шансы красноярцев на то, чтобы побороться за одну из путевок в элитный дивизион, то сейчас команду игрока сборной Кыргызстана Валерия Кичина считают одной из пяти главных фаворитов сезона.

Такого мнения, в частности, придерживаются эксперты известной компании Parimatch, в чьей линии всегда в достатке объектов для ставок на футбольные первенства разных стран. Если установить приложение Parimatch на iOS и в удобном меню отыскать "роспись" на победителя российской Первой лиги, то окажется, что "Енисей" в данном рейтинге занимает 5-ю строчку, имея 18% вероятности успеха в текущей кампании. Фаворитом же дивизиона аналитики по-прежнему считают казанский "Рубин", которому отводят более чем 40% шансов на титул.

Отдельно отметим игровые показатели защитника сборной Кыргызстана Валерия Кичина в этом сезоне. Опытный оборонец уже успел провести в кампании 2022/23 годов пять поединков, в которых отметился результативной передачей и "схлопотал" две желтые карточки.

Примечательно, что голевой пас Кичин записал на свой счет именно в уже упомянутом матче против "Рубина", в котором "Енисей" сенсационно победил фаворита Первой лиги со счетом 3:2.