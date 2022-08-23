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Маленькая кыргызстанка Аруузат Ташматова получила самый дорогой укол в мире

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- Айжан Мамбеталиева
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Маленькая кыргызстанка Аруузат Ташматова получила самый дорогой укол в мире "Золгенсма". Об этом в социальных сетях сообщают родители Аруузат.

"До сих пор не верится и руки трясутся, мы дождались! Мы благодарны Всевышнему, что дошли до этого заветного дня! Мы безмерно благодарны нашим волонтерам за пройденный с нами путь! Мы благодарны всем вам за спасенную жизнь нашей дочери. Сейчас нам тяжело излагать свои мысли, позже мы обязательно обо всем расскажем не спеша", - написали родители малышки.

У Аруузат Ташматовой спинальная мышечная атрофия первого типа. Спинальная мышечная атрофия - тяжелое наследственное нервно-мышечное заболевание, которое очень быстро прогрессирует: со временем люди лишаются возможности сидеть, стоять, двигаться, глотать и дышать.

Для спасения Аруузат ей был необходим препарат "Золгенсма", который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Сумма препарата просто космическая - 2 миллиона 382 тысячи 200 долларов (195 миллионов сомов). Для маленькой соотечественницы вели сбор средств, к этой цепочке надежды присоединились тысячи кыргызстанцев, компании делали денежные переводы, проводились благотворительные акции, а в волонтеры собирали деньги для ребенка по всем регионам республики. Сбор необходимой суммы на покупку чудо-препарата удалось закрыть в марте 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/421718
Теги:
дети, Кыргызстан, больница
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