В КР выросло промышленное производство

Производство в промышленности Кыргызской Республики выросло на 17,8 процента в январе-июле 2022 года. Об этом говорится в недельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.

Отмечается, что главным фактором положительной динамики является увеличение добычи золота.

"За его вычетом, промышленность показала рост на 3,3 процента г/г. Увеличение выпуска наблюдалось, в частности, в пищевой промышленности – на 12,9 процента г/г, производстве готовых металлических изделий – на 46,4 процента г/г, производстве кокса и нефтепродуктов – на 14,6 процента г/г", - говорится в макрообзоре.

При этом аналитики указывают, что снизились объемы производства текстиля и одежды – на 2,4 процента г/г, где негативно сказываются перебои в функционировании транспортно-логистических цепочек.