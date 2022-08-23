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В КР выросло промышленное производство

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- Александра Василькова
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Производство в промышленности Кыргызской Республики выросло на 17,8 процента в январе-июле 2022 года. Об этом говорится в недельном макрообзоре аналитиков ЕАБР.

Отмечается, что главным фактором положительной динамики является увеличение добычи золота.

"За его вычетом, промышленность показала рост на 3,3 процента г/г. Увеличение выпуска наблюдалось, в частности, в пищевой промышленности – на 12,9 процента г/г, производстве готовых металлических изделий – на 46,4 процента г/г, производстве кокса и нефтепродуктов – на 14,6 процента г/г", - говорится в макрообзоре.

При этом аналитики указывают, что снизились объемы производства текстиля и одежды – на 2,4 процента г/г, где негативно сказываются перебои в функционировании транспортно-логистических цепочек.


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URL: https://www.vb.kg/421733
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан, экономика, производство
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