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Россиянка добилась возбуждения дела на занимавшихся сексом у окна геев

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В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело на пару геев после жалобы возмущенной соседки. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, поводом для расследования стал секс, которым 21-летний Тимур и 22-летний Даниил занялись у себя дома на подоконнике возле открытого окна в 1-м Краснокурсантском проезде. Их увидели соседские мальчики 12 и 13 лет и рассказали матери. Она вызвала полицию, которая задержала любовников.

Они стали фигурантами дела, возбужденного по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста".

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/421757
Теги:
суд, ЛГБТ, Москва
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