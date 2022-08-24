За нарушения деятельность завода "Курулуш-Тейлоо" полностью остановлена

23 августа 2022 года в Интернете появилась информация о том, что черный дым идет с асфальтобетонного завода, расположенного вблизи села Топ-Терек Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МПРЭТН КР.

На основании информационного заявления государственные инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики произвели выезд на место, в ходе которого установлено нижеследующее, что в селе Каратай на 26-м километре автодороги Ош-Эркештам Нариманского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области при незаконной эксплуатации контрольно-измерительного оборудования предприятия ОсОО "Курулуш-Тейлоо" из дымовой трубы асфальтобетонного завода в течение получаса шел черный дым.

В ходе проверки установлено отсутствие выданных МПРЭТН КР разрешений на эксплуатацию асфальтобетонного завода ОсОО "Курулуш-Тейлоо".

По результатам проверки, представители Министерства направили предписания о получении соответствующих разрешений, установке фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов, а также деятельность завода была полностью остановлена.