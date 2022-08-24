В НЭСК рассказали о ходе строительства CASA-1000 в Кыргызстане

В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане идет строительство ЛЭП 500 кВ. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

В общей сложности в Кыргызстане будет проложено 455,6 километров ЛЭП от ячейки 500 кВ, которая будет построена специально для этой ЛЭП на подстанции 500 кВ "Датка", от которой линия протянется через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном.

На сегодняшний день выполнены следующие строительные работы:

Строительство подъездных путей к местам строительства опор выполнено к 1164 опорам (93,9%), рытье котлованов под опоры – 1164 (93,9%), армирование и заливка бетона – 1107 (89,2%), монтаж опор – 744 (60%). Всего по проекту будет построено 1241 опор.

В настоящее время активная работа ведется в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В работе задействованы 150 единиц спецтехники, спецмашин, автотранспортных средств и 329 работников, из которых около 70% - местные жители.

Кроме этого, на сегодняшний день в Джалал-Абадской области начались строительно-монтажные работы ячейки 500 кВ на подстанции "Датка" по проекту CASA-1000.

Для мобилизации специалистов для возведения инфраструктурных объектов в указанных трех областях созданы 6 строительных баз.

Справка: CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией - Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном и выработать механизмы для торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.