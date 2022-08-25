В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества с ячменем

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении мошенничества с ячменем, сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, 20 августа 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин столицы Ш.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени "Н.", который войдя в доверие, обманным путем под предлогом, что купит ячмень в течении 10 дней, завладел денежными средствами в размере 200 000 сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ч.2 п.1 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

22 августа 2022 года, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый Д.Н. 1995 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще 5 письменных заявлений с просьбой привлечь задержанного Д.Н. к ответственности за совершение аналогичного преступления, где общий ущерб в данное время устанавливается.

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