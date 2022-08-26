Капитал перестраховочной евразийской компании составит почти $250 млн

Капитал перестраховочной евразийской компании составит 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя службы регулирования и надзора финансового рынка Марат Пирназаров.

Он отметил, что другие страховые компании смогут перекладывать часть ответственности на евразийскую перестраховочную компанию.

"В целом компания ориентирована на экспортно-торговые операции на кооперационные проекты. В разных странах есть свои институты страхования экспорта. Планируется, что цепочка страхования будет складываться так: она возникает на уровне страхования первого уровня, и потом она замыкается как раз на евразийской перестраховочной компании", – отметил он.

Напомним, что страны Евразийского экономического союза создадут евразийскую перестраховочную компанию, соответствующее соглашение планируется подписать по итогам заседания глав правительств стран ЕАЭС в Чолпон-Ате.