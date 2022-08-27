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Автобус "Ташкент - Бишкек" попал в ДТП в Казахстане

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- Светлана Лаптева
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Утром 27 августа на территории Туркестанской области Казахстана произошла авария пассажирского автобуса "Ташкент - Бишкек", сообщило МВД Казахстана.

Сообщение о ДТП поступило около 7:18 в дежурную часть отдела полиции Тюлькубасского района. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что на перекрестке на 601-м км в районе села Шакпак автобус узбекистанской компании выехал с дороги.

"В салоне находились иностранные граждане. В результате ДТП 12 человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу", - говорится в сообщении.

Факт зарегистрировали по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

В официальном Telegram-канале МВД РК сообщается, что пассажирами автобуса были иностранные рабочие.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/421885
Теги:
ДТП, Узбекистан
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