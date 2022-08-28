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Министр обороны КР встретился с пострадавшими в ДТП курсантами

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- Светлана Лаптева
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В связи с произошедшим 27-го августа 2022 ДТП с участием курсантов военного института ВС КР, которые возвращались после принятия военной присяги, управление по информационной политике Минобороны КР сообщает следующее:

"В этот день церемония принятия присяги прошла на высоком уровне, местом проведения специально было выбрано знаковое для народа Кыргызстана место - Историко-мемориальный комплекс "Ата-Беит". Были приглашены родные, близкие курсантов.

При возвращении на место дислокации произошло ДТП и в настоящее время оборонное ведомство Кыргызской Республики оказывает все необходимое содействие в обеспечении необходимыми медикаментами, проведены необходимые обследования и операция. Пострадавшие получают усиленное питание для скорейшего выздоровления.

Госпитализированные военнослужащие находятся под постоянным контролем военно-врачебного персонала. В данное время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В свою очередь, министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, заместители министра, а также начальник военного института ВС КР лично посетили пострадавших в ДТП военнослужащих . встретились с родными и близкими пострадавших, ответили на их вопросы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится служебное расследование."


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URL: https://www.vb.kg/421899
Теги:
ДТП, Министерство обороны
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