ЕЭК: Кыргызстан обеспечен продовольствием на 81 процент

В Евразийском экономическом союзе достаточно высокий уровень самообеспеченности продовольствием, заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в ходе видео-моста.

Она отметила, что хотя вопросы продовольственной безопасности и не были включены в официальную повестку межправсовета, проходившего на прошлой неделе в Чолпон-Ате, их активно обсуждали на его полях.

"Страны альянса за счет собственного производства полностью обеспечивают внутренние потребности по целому ряду продуктов. В том числе по зерну, овощам, картофелю, растительному маслу, сахару, яйцам. В этом перечне есть даже чувствительные позиции, по которым периодически возникает необходимость регулировать рынок", - сказала она.

По ее словам, согласно экспертной оценке, уровень обеспеченности продовольствием в странах альянса достигает 93 процентов.

"И если мы даже говорим в разрезе стран, то, конечно же, все зависит и от природно-климатических условий государств, но эти цифры в общем-то не могут не вызывать уважения и при этом показывать, что у нас есть потенциал к росту. Например, у нас Беларусь сегодня обеспечивает себя продовольствием на 94 процента, Российская Федерация - на 90 процентов, Казахстан – 83 процента, Кыргызстан – 81 процент. С учетом особенностей... в Армении этот уровень составляет 73 процента. Но в совокупности у нас есть потенциал для того, чтобы защитить внутренний рынок от любых потрясений", - сообщила Малкина.

Представитель ЕЭК добавила, что ЕАЭС идет в сторону полной самообеспеченности в вопросе продовольственной безопасности.