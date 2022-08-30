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После смерти Доо Чынгыза начался раздел имущества Эркина Тентишева?

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- Бактыгуль Акжолова
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После смерти кримавторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз начался раздел имущества бизнесмена, экс-губернатора Чуйской области Эркина Тентишева. Об этом пишет издание "Азия Ньюс".

По данным СМИ, кримавторитет якобы при жизни защищал бизнес бывшего чиновника.

Напомним, в апреле этого года Эркин Тентишев был назначен советником президента Кыргызстана на общественных началах. Также он является основателем Азиатского медицинского института им. С.Тентишева, расположенного в городе Кант. В марте 2021 года он был назначен на должность полномочного представителя президента в Чуйской области, но в начале апреля этого года был снят с этой должности.


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URL: https://www.vb.kg/421931
Теги:
криминал, Чынгыз Жумагулов, чиновник
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